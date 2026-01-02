ATX

5 351,75
25,42
0,48 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.01.2026 10:35:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit einem leichten Minus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Arbeitslosenzahlen, Einzelwerte ergänzt ---------------------------------------------------------------------

Wiener Börse ist am Freitag mit einem leichten Minus in den ersten Handelstag des neuen Jahres gestartet. Der ATX hielt im Frühhandel mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 5.318,13 Punkten. Nach dem neuen Rekordhoch von 5.326,33 Punkten zum Schlusskurs am Dienstag entfernt sich der heimische Leitindex somit wieder etwas von dem Höchststand. Der ATX Prime verlor 0,05 Prozent auf 2.643,46 Zähler. Die anderen Börsen in Europa zeigten sich zu Beginn des Jahres 2026 im Hoch.

Am Vormittag wurden die Arbeitslosenzahlen für Dezember vom Arbeits- und Sozialministerium veröffentlicht. Ende Dezember 2025 waren demnach 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht. Zudem dürften viele Marktteilnehmer knapp nach dem Jahreswechsel noch gar nicht aktiv sein. Bei einzelnen Werten gab es allerdings schon Verschiebungen um die 1-Prozent-Hürde.

Ein deutliches Plus verzeichneten zum Jahresstart die Aktien von Austriacard Holdings (4,17 Prozent), Agrana, SBO (jeweils plus 2,75 Prozent) und Zumtobel (2,63 Prozent). Auch die Werte von Lenzing stiegen um 1,92 Prozent.

Auf der anderen Seite verloren die Aktien von DO&CO 2,17 Prozent, FACC fielen um 1,92 Prozent. Ebenfalls im Minus waren Wienerberger (1,70 Prozent) und RHI Magnesita (1,59 Prozent).

rst/lof

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 351,75 0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:38 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
19:15 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:37 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen