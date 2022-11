Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit klaren Abgaben

Die Wiener Börse ist in Anbetracht der Entwicklungen in China und den negativen Vorgaben aus den USA am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 9.45 Uhr 1,35 Prozent auf 3.223,27 Einheiten. Der ATX Prime reduzierte sich um 1,26 Prozent auf 1.613,79 Zähler.

Die in China stattfindenden Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Maßnahmen der Null-Covid-Politik Pekings dürften zum Wochenbeginn im Fokus stehen. Sie seien laut Experten mit neuen Unsicherheiten verbunden. Während der größten Protestwelle seit Jahrzehnten wurden bereits zahlreiche Menschen festgenommen.

Konjunkturdaten bleiben vor diesem Hintergrund am Montag Mangelware. Lediglich Zahlen zur Geldmenge in der Eurozone werden veröffentlicht, denen allerdings geringe Impulskraft zugeschrieben wird. Eher dürfte sich die Aufmerksamkeit auf Reden von Notenbankern dies- und jenseits des Atlantiks richten.

Unternehmensseitig rückte die Porr mit frischen Zahlen in den Vordergrund. Der Baukonzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Auch der Auftragsbestand legte deutlich zu, auf 7,8 Mrd. Euro, heißt es im Quartalsbericht. Die Titel gaben dennoch um 2,2 Prozent nach.

Der Immobilienkonzern s Immo hat heuer von Jänner bis September weniger Gewinn gemacht. In den ersten drei Quartalen lag das Periodenergebnis bei 99,1 Mio. Euro, nach 160,5 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die Gesamterlöse sind in diesem Zeitraum um mehr als 40 Mio. Euro auf 185,1 Mio. Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Die s-Immo-Aktie gab zuletzt knapp ein Prozent ab.

Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich Schoeller-Bleckmann angesichts deutlich fallender Ölpreise - hier führen Marktbeobachter die Proteste in China als Grund an - um mehr als sechs Prozent tiefer. Ebenfalls schwach waren OMV mit minus 2,3 Prozent.

Bei den wichtigen Bankenwerten war ebenfalls ein Negativtrend auszumachen. BAWAG reduzierten sich um 2,7 Prozent, Raiffeisen um 1,7 Prozent und Erste Group um 1,4 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982