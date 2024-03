Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit leichten Abgaben

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Abgaben aufgenommen. Der ATX gab um 9.25 Uhr um 0,09 Prozent auf 3.493,29 Einheiten nach. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,08 Prozent auf 1.754,43 Zähler hinab.

In der Früh veröffentlichte Daten zum Konsumklima in Deutschland setzten hierzulande kaum Impulse. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hatte sich die Verbraucherstimmung zuletzt erneut aufgehellt.

Im weiteren Verlauf rücken nun vor allem US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter ins Blickfeld. Diese hätten im Vormonat mit einem Rückgang in Höhe von 6,2 Prozent enttäuscht, schrieben die Experten der Helaba. Die Indikation für die Durable Goods Orders für den Monat Februar sei aber positiv, denn Boeing melde mehr Bestellungen als im Jänner.

sto/mik

ISIN AT0000999982