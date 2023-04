Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit leichten Zuwächsen

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit kleinen Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX stieg kurz nach 10 Uhr um leichte 0,09 Prozent auf 3.258,53 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,04 Prozent auf 1.644,17 Zähler. Im Blickfeld standen in der Früh Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus Europa. Für Deutschland, Frankreich und der Eurozone lagen die PMIs für den Dienstleistungssektor über den Erwartungen, jene für die Industriebranche unterhalb.

Unternehmensseitig standen Zahlen von Rosenbauer im Zentrum. Der Feuerwehrausrüster ist 2022 in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 22,3 Millionen Euro (2021: +23,2 Mio. Euro), wie der Konzern mitteilte. "Die wiederholten Lieferkettenunterbrechungen haben 2022 zu erheblichen Ineffizienzen in der Produktion geführt und es zum schwierigsten Jahr in der Geschichte von Rosenbauer gemacht", so Rosenbauer-CEO Sebastian Wolf.

Die Analysten der Baader hielten dennoch an ihrer "Buy"-Bewertung fest. Das Kursziel lautet auf 42 Euro. Die Rosenbauer-Aktie stieg um 0,9 Prozent auf 33,1 Euro.

Analystenseitig meldeten sich zudem die Experten der Erste Group zu Wort und hoben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 49 auf 50 Euro an - das "Hold"-Votum wurde bestätigt. BAWAG-Titel erhöhten sich um 1,1 Prozent auf 45,2 Euro.

Zu Wort zu heimischen Banken meldeten sich überdies die Deutsche-Bank-Experten. So wurden die Bewertungen für die Erste Group ("Buy") und für die Raiffeisen ("Hold") bestätigt. Die Titel der Erste Group gaben dennoch um 0,4 Prozent nach. Raiffeisen verloren 1,3 Prozent.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte konnten sich die Aktien der Kapsch am Freitag um 3,3 Prozent klar steigern. AT&S und Verbund verbuchten Zuwächse von jeweils 2,1 und 1,3 Prozent.

Deutlichere Verluste wurden indes in RHI Magnesita und DO&CO mit jeweils minus 2,3 Prozent registriert. S Immo sanken indes um 2,2 Prozent.

