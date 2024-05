Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit leichten Zuwächsen

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit leichten Gewinnen gezeigt. Der ATX steigerte sich bis circa 9.45 Uhr um 0,15 Prozent auf 3.692,32 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,16 Prozent auf 1.849,34 Punkte.

Die Blicke richten sich am Berichtstag zunächst auf die in Deutschland zur Veröffentlichung anstehende ZEW-Umfrage. Der Konsens für die darin enthaltenen Konjunkturerwartungen liegt über dem Wert der Vorperiode und auch wenn ein solch prognostizierter Anstieg durch einen Einbruch der Lageeinschätzung konterkariert werde, ergäbe sich dennoch eine positive Indikation für das kommende ifo-Geschäftsklima, so die Experten der Helaba.

In den USA stehen darüber hinaus Erzeugerpreise auf dem Programm, wobei hier das Augenmerk laut Helaba auf den Servicepreisen liegt. Deren Jahresrate war zuletzt gestiegen und eine Entspannung könnte darauf hindeuten, dass auch bei den morgen anstehenden Verbraucherpreisen der Preisdruck nachlässt.

Unternehmensseitig zog die Zahlenvorlage der AT&S die Aufmerksamkeit auf sich. Der steirische Leiterplattenhersteller hat im Geschäftsjahr 2023/24 deutlich weniger Umsatz gemacht und ist trotz eines stark verbesserten 4. Quartals im Gesamtjahr mit minus 37 Mio. Euro in die Verlustzone gerutscht, nachdem im Vorjahr noch ein Konzernergebnis von 137 Mio. Euro verbucht worden war.

Nachdem die Titel bereits am Freitag nach gekürzten Prognosen um über 10 Prozent nachgegeben hatten, legten sie heute zunächst um 3,5 Prozent zu. Schon zu Beginn der Woche, am gestrigen Montag, wurde ein kleines, stabilisierendes Plus von 1,5 Prozent verbucht.

Der Gewinn des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana ist unterdessen im Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende Februar) trotz eines volatilen Umfeldes deutlich gestiegen. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) kletterte um 71,1 Prozent auf 151 Mio. Euro, der Konzerngewinn schnellte um 181 Prozent auf 69,4 Mio. Euro hoch. Die Papiere erhöhten sich um 1,1 Prozent.

Der heimische Ziegelhersteller Wienerberger hat in den Niederlanden GrainPlastics übernommen, einen Anbieter von Drainage- und Kabelschutzlösungen. Kaufpreises wurde keiner genannt. Mit einer Belegschaft von etwa 80 Mitarbeitern erwirtschafteten die Holländer 2023 einen Umsatz von ca. 30 Mio. Euro, Wienerberger brachte es auf rund 4,2 Mrd. Euro Erlös. Die Aktien der Wienerberger erhöhten sich zunächst um 0,2 Prozent.

Analysenseitig meldete sich Morgan Stanley zur OMV zu Wort und stufte das Papier auf "Equal Weight" hinauf. Ihr Kursziel liegt bei 46,10 Euro. Die OMV-Aktie steigerte sich um 0,7 Prozent auf 47,50 Euro.

Darüber hinaus erhöhten die Experten der Deutschen Bank ihr Kursziel für die Anteilsscheine der Lenzing von 30 auf 35 Euro. Der Aktie des Faserherstellers verbuchte ein Kursplus von 0,8 Prozent auf 36,30 Euro.

sto/ger

ISIN AT0000999982