Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 0,1 Prozent knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montag im frühen Handel knapp behauptet präsentiert. Kurz nach 9.50 Uhr notierte der ATX um 0,09 Prozent tiefer bei 3.452,43 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,12 Prozent auf 1.736,33 Zähler nach.

Gute Vorgaben gab es zum Wochenauftakt aus Japan, während chinesische Indizes nachgaben. Im europäischen Umfeld gestaltete sich das Geschäft verhalten. Vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch dürften sich die Marktakteure in Zurückhaltung üben. Marktbeobachter sprachen zudem von Gewinnmitnahmen.

"In der abgelaufenen Woche haben die Zinssenkungsspekulationen wieder Fahrt aufgenommen", erklären die Experten der Helaba. Da datenseitig am Montag keine großen Veröffentlichungen auf der Agenda stehen, dürfe dies zunächst so bleiben. In den kommenden Tagen stehen jedoch mit Konjunkturdaten, Zinsentscheiden und den Quartalszahlen einiger US-Technologieriesen einige für die Aktienmärkte richtungsweisende Ereignisse an.

Unterstützung bekam der heimische Leitindex inzwischen von den schwer gewichteten OMV-Aktien, die im freundlichen europäischen Branchenumfeld 2,4 Prozent zulegten. Schwächer zeigten sich hingegen Bankaktien. RBI-Titel fielen um ein Prozent, BAWAG gaben um 0,8 Prozent nach. Anteilsscheine der Erste Group blieben unbewegt.

Papiere der Pierer Mobility zeigten sich trotz eines Ergebnisrückgangs stabil. Wegen der Restrukturierung im Fahrradbereich hat die KTM-Mutter im vergangenen Jahr ein deutlich geringeres operatives Ergebnis (EBIT) eingefahren. Wege gestiegener Kosten für Lagerbestände habe Pierer seinen Händlern zudem verlängerte Zahlungsziele und höhere Rabatte gewähren müssen.

Andritz-Anleger dürften unterdessen nach der guten Vorwoche Gewinne mitnehmen, die Papiere des Anlagenbauers verloren im Frühhandel 1,6 Prozent. Vergangene Woche hatte das Unternehmen mit seinen Zielen für die kommenden Jahre überzeugt.

spa/mik

ISIN AT0000999982