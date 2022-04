Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 0,15 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag knapp behauptet tendiert. Der ATX verlor kurz nach 10 Uhr um 0,15 Prozent auf 3.226,19 Einheiten. Der ATX Prime verringerte sich um 0,11 Prozent auf 1.624,44 Punkte. Das von Übersee-Vorgaben belastete europäische Börsenumfeld konnte sich mehrheitlich stabilisieren.

Auf geopolitischer Ebene richtete sich die Aufmerksamkeit neben dem fortdauernden Ukraine-Konflikt auch auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich. So können die französischen Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen entscheiden.

Beide qualifizierten sich in der ersten Wahlrunde am Sonntag wie erwartet für die Stichwahl. Die erreichten 27,6 Prozent des amtierenden Präsidenten werteten die Experten der Deutsche Bank als gutes Zeichen für ihn. Auch die Analysten der Helaba sahen Macron deutlicher als gedacht vor Le Pen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen indes nicht auf dem Programm. In der Früh waren allerdings Erzeugerpreisdaten aus China veröffentlicht worden. Sie sind im März schneller gestiegen als von Experten erwartet. Chinas Volkswirtschaft war im März wegen erneuter Corona-Ausbrüche unter Abwärtsdruck geraten.

Unternehmensseitig war am Wochenende bekannt geworden, dass der Stahltechnologiekonzern voestalpine sich aus seinem Roheisenwerk in Texas zurückziehe. Für die Fertigung der Eisenpellets (HBI, Hot Briquetted Iron) in Corpus Christi sei es aktuell in Gesprächen zum Verkauf von 80 Prozent ihrer Anteile. "Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten." Die Aktien stiegen zuletzt um 1,6 Prozent.

Der Karton- und Papierhersteller Mayr-Melnhof (MM) hat unterdessen die schwedische Eson Pac komplett übernommen, wie das Unternehmen mitteilte. Damit werde die Wachstumsstrategie für Packaging vorangetrieben. Verkäufer waren den Angaben zufolge der Mehrheitsgesellschafter Nalka Invest AB und die Minderheitsgesellschafter aus Familie und Management. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die MM-Wertpaiere reagierten mit minus 0,9 Prozent.

Auf Analystenseite meldete sich die Baader Bank zur Rosenbauer zu Wort. Sie bestätigte nach den endgültigen Jahreszahlen 2021 des heimischen Unternehmens ihr "Add"-Votum mit einem Kursziel von 52,0 Euro. Die Titel notierten zuletzt prozentuell unverändert bei 40,5 Euro.

Zu beachten ist am heutigen Handelstag, dass die Aktien der Andritz mit einem Dividende-Abschlag gehandelt werden. Sie sackten im prime market zunächst um 4,6 Prozent ab.

sto/ger

