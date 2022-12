Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 0,29 Prozent

Nach anfänglichen Gewinnen an der Wiener Börse haben sich die wichtigsten Aktienindizes am Mittwochvormittag mit Verlusten gezeigt. Der ATX verlor gegen 9.30 Uhr 0,29 Prozent auf 3.215,37 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,28 Prozent 1.609,21 Zähler.

Der Handelstag dürfte im Zeichen der europäischen Konsumentenpreise stehen. "Der Fokus sollte dabei aber nicht der Gesamtrate gelten, sondern den Kern-Verbraucherpreisen", schickten die Analysten der Helaba voraus.

Bereits in Frankreich veröffentlichte Daten zum Preisauftrieb im November deuteten auf eine Stabilisierung hin. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen um 7,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Insee nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Inflationsrate ebenfalls 7,1 Prozent betragen. Analysten hatten einen leichten Rückgang der Teuerung auf 7,0 Prozent erwartet.

Hierzulande hat sich die Inflation im November wegen niedrigerer Energiepreise wohl leicht abgeschwächt. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im November auf 10,6 Prozent gesunken sein. "Ein Grund dafür ist, dass sich der Preisauftrieb bei den wichtigsten Inflationstreibern Haushaltsenergie und Treibstoffe etwas abschwächt", teilten die Statistiker mit.

Am Nachmittag dürften sich die Blicke konjunkturseitig auf eine Reihe von US-Daten richten, darunter Zahlen zum Arbeitsmarkt. Auch veröffentlicht werden Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt und Stimmungsdaten aus Chicago.

Unternehmensnachrichten waren am heimischen Markt bis zuletzt Mangelware. Allerdings hatten sich in der Früh die Analysten der Erste Group zum Flughafen zu Wort gemeldet. Das Kursziel wurde von 37,8 auf 38,4 Euro leicht angehoben - das Votum lautet weiter auf "Accumulate". Die Titel wurden allerdings noch nicht gehandelt. Am Vorabend hatten sie bei 32,9 Euro geschlossen.

Unter den schwer gewichteten Titeln gewannen Raiffeisen 1,3 Prozent. Erste Group verloren dagegen 0,5 Prozent und die wichtigen Titel der OMV gaben um 1,2 Prozent nach.

