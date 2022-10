Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 0,36 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Verlusten präsentiert. So sank der ATX bis 9.30 Uhr um 0,36 Prozent auf 2.745,85 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,29 Prozent auf 1.386,66 Zähler.

Negative Vorgaben kamen vor allem aus den USA, wo am Freitag die Aktienindizes tiefrot geschlossen hatten. Auch in Asien waren die Märkte im Minus, in Japan wurde allerdings feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Im Zentrum stehen weiterhin die Zinserwartungen. Vor dem Hintergrund überraschend positiver Konjunkturdaten in der Vorwoche dürfte die Federal Reserve von ihrem Zinspfad nicht abrücken, zumal die Inflation weiterhin sehr hoch sei, schrieben die Experten der Helaba. "Marktteilnehmer spekulieren auf einen Zinsgipfel bei etwa 4,6 Prozent", der im zweiten Quartal des nächsten Jahres erreicht werde.

Mit Blick auf die Branchen zeigten sich die schwer gewichteten Aktien von Banken im Minus. So verloren Raiffeisen um 1,5 Prozent. BAWAG verbilligten sich trotz einer positiven "Buy"-Einschätzung der Deutschen Bank um 0,5 Prozent. Erste Group sanken um geringe 0,1 Prozent. Aber auch die Wertpapiere von Versorgern gaben nach. Verbund verloren 0,9 Prozent. Die Titel der EVN reduzierten sich um 0,4 Prozent.

Unternehmensseitig publizierte die OMV (Aktie zuletzt mit minus 0,5 Prozent) ihr Trading Statement. So war die gesamte Öl- und Gasproduktion im Zeitraum Juli bis September 2022 mit 381.000 Fass Öläquivalent pro Tag (boe/d) deutlich geringer als im Vergleichsquartal 2021 (470.000 boe/d). Auch zum Raffinerie-Unfall meldete sich der Konzern zu Wort. Dieser dürfte das Ergebnis im dritten Quartal belasten, weil die Versicherung für die Betriebsunterbrechung erst später bezahlen werde.

Die Airports Group Europe, eine indirekte Tochtergesellschaft des IFM Global Infrastructure Fund, konnte indes ihr Aktienpaket am Flughafen Wien im Rahmen eines freiwilligen Teilangebotes bis zum 6. Oktober um 1.498.803 Aktien aufstocken, das entspricht 1,78 Prozent des Grundkapitals. Damit hält IFM 41,78 Prozent der Aktien, sofern die aufschiebenden Bedingungen erfüllt werden. Die Flughafen-Titel notierten in der Früh mit minus 0,3 Prozent bei 32,9 Euro.

