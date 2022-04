Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 1,56 % klar schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer schwächeren Seite gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.149,57 Punkten nach 3.199,46 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 49,89 Punkten bzw. 1,56 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.589,15 Zählern und damit um 1,45 Prozent oder 23,34 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld startete nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben mit klaren Abschlägen in die Sitzung. Die Verunsicherung der Marktteilnehmer bleibt angesichts des fortdauernden Ukraine-Konflikts erhöht. Zuletzt rückten Meldungen über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in den Fokus.

Datenseitig blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationszahlen aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihre Daten für März. In Deutschland werden die monatlichen Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts erwartet. Analysten rechnen mit einer erneuten Eintrübung.

Steigende Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine haben das Leben in Deutschland im März so stark verteuert wie seit über 40 Jahre nicht mehr, wurde bereits in der Früh bekannt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlten für Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 7,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Zu den größeren Verlierern zählten kurz nach Handelsbeginn die Bankwerte. So büßten die Aktien von Raiffeisen und der Erste Group jeweils rund drei Prozent an Wert ein. BAWAG notierten um 2,2 Prozent tiefer.

Klar schwächer zeigten sich auch Rosenbauer mit minus 2,9 Prozent sowie Schoeller-Bleckmann mit einem Abschlag in Höhe von 2,5 Prozent. AT&S verloren 2,4 Prozent.

Wienerberger zogen gegen den Trend um 2,7 Prozent an. Der Baustoffkonzern erzielte in den ersten drei Monaten 2022 nach einer ersten Einschätzung eine starke Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei anhaltend hoher Nachfrage, wurde in der Früh bekannt. Erwartet wird im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um 44 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro und eine Steigerung des EBITDA um 112 Prozent auf 225 Mio. Euro. "Somit halten wir unsere EBITDA-Guidance von 750 bis 770 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 aufrecht", so das Unternehmen am Dienstag.

ger/mik

ISIN AT0000999982