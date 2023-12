Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,02 Prozent wenig verändert

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel wenig verändert notiert. Der ATX verbesserte sich bis etwa 9.40 Uhr um sehr magere 0,02 Prozent auf 3.279,83 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es eine uneinheitliche Tendenz zu sehen.

Die Aussicht, dass möglicherweise im kommenden Jahr die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks sinken könnten unterstützt weiterhin die Stimmung der Aktienanleger. Im Fokus stehen in diesem Sinne vor allem die heutigen Inflationszahlen aus dem Euroraum, sowie die Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben in den USA.

Am heimischen Markt standen veröffentlichte Quartalszahlen von CA Immo, Immofinanz und der Vienna Insurance Group im Blickfeld der Akteure. Die CA Immo hat die Mieterlöse in den ersten neun Monaten 2023 um 9 Prozent auf 172,7 Mio. Euro gesteigert. Das Konzernergebnis brach um 77 Prozent auf 61,1 Mio. Euro ein. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg vorrangig durch ein höheres Verkaufsergebnis um 129 Prozent auf 268,4 Mio. Euro. Die Aktie des Immokonzerns baute ein Plus von einem Prozent.

Die Immofinanz hat die Mieterlöse in den ersten drei Quartalen 2023 um 79,4 Prozent auf 389,2 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig färbte sich das Ergebnis unterm Strich tiefrot auf minus 105,9 Mio. Euro (Vorjahr: 248,6 Mio. Euro). Das operative Ergebnis stieg um 77,6 Prozent auf 209,1 Mio. Euro. Hier reagierten die Anteilsscheine mit plus 0,6 Prozent.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihre Prämien heuer in den ersten neun Monaten um 11,4 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro gesteigert. Das Plus gegenüber der Vorjahresperiode ist von allen Segmenten des Versicherungskonzern getragen worden. Die VIG-Papiere zeigten sich mit einem Kursanstieg in Höhe von 0,8 Prozent.

Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich Raiffeisen Bank International um 1,8 Prozent. Erste Group legten leicht um 0,3 Prozent zu. Die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann büßten 2,7 Prozent ein.

ste/ger

ISIN AT0000999982