Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,07 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag gut behauptet tendiert. Der ATX stieg kurz nach 9.30 Uhr um 0,07 Prozent auf 3.449,36 Einheiten. Für den ATX Prime ging es indes um 0,14 Prozent auf 1.734,95 Punkte hinauf.

Positive Vorgaben von den Börsen aus Übersee - an der Wall Street wurden am Vortag neue Rekorde aufgestellt - konnten nicht beflügeln. Die Blicke richten sich vor der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung in den USA auf Wachstumsdaten aus der Eurozone und Zahlen zum Verbrauchervertrauen.

Bei den anstehenden BIP-Daten aus dem Euroraum sehen die Experten der Helaba für Deutschland einen negativen Wert. Da die Entwicklung in anderen Ländern der Eurozone allerdings nicht so negativ verlaufen sein dürfte, sollte die Wirtschaft im Euroraum insgesamt stagniert haben, so die Analysten weiter.

In den USA stehen am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen und der JOLTS-Report an. "Bei letzterem dürfte sich der Trend zur Normalisierung fortsetzen, wenngleich noch immer ungewöhnlich viele unbesetzte Stellen gemeldet werden", so die Helaba.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage hierzulande zunächst dünn. Unter den Aktien mit dem bisher größten Handelsvolumen stachen Bankenwerte mit leichten Zuwächsen hervor. Raiffeisen stiegen um 0,65 Prozent, BAWAG um 0,33 Prozent und Erste Group um 0,20 Prozent.

AT&S verloren indes nach ihren gestrigen Zuwächsen 1,93 Prozent. OMV büßten 0,25 Prozent ein.

sto/ger

ISIN AT0000999982