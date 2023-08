Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,07 Prozent wenig verändert

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Frühhandel gut behauptet präsentiert. Bis kurz vor zehn Uhr verbesserte sich der heimische Leitindex ATX um sehr moderate 0,07 Prozent auf 3.100,91 Punkte.

An den europäischen Leitbörsen ging es nach positiven Vorgaben von der Wall Street deutlicher ins Plus. Zudem sorgte der US-Tech-Riese Nvidia vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA mit überraschend starken Zahlen für gute Stimmung - vor allem im Technologiebereich.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo, EVN und UNIQA ins Blickfeld der Akteure. Die Immobilienfirma CA Immo hat im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode unterm Strich einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Konzernergebnis schmolz von 220,1 auf 13,5 Mio. Euro zusammen. Die Mieterlöse stiegen hingegen um 12 Prozent auf 118 Mio. Euro. Die CA Immo-Aktie reagierte auf die Ergebnispräsentation mit plus 0,8 Prozent. Die Analysten der Erste Group bewerteten die operative Ergebnisse EBITDA und EBIT, sowie den Nettogewinn als über den eigenen Prognosen.

EVN legten 0,7 Prozent zu. Der niederösterreichische Energieversorger hat sein Konzernergebnis in den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2022/23 kräftig gesteigert. Der Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83,5 Prozent auf 419,1 Mio. Euro zu. Der Umsatz erreichte 2,9 Mrd. Euro und ging damit um 1,3 Prozent zurück. Maßgeblich für das gute Konzernergebnis sei die hohe Dividendenzahlung der Verbund AG gewesen, die sich auf 158 Mio. Euro belief. Auch hier stufte die Erste Group die vorgelegten Ergebniszahlen als besser als erwartet ein.

Der UNIQA-Versicherungskonzern hat im ersten Halbjahr 2023 mehr Einnahmen erzielt und seinen Vorsteuergewinn ausgebaut. Die verrechneten Prämien wuchsen gegenüber der Vergleichsperiode um 7,9 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern kletterte von 91,4 Mio. Euro auf 215,9 Mio. Euro. Hier bewertete die Erste Group Zahlenwerk als im Rahmen der Erwartungen. Die UNIQA-Papiere verbesserten sich um 0,4 Prozent.

In einem festen europäischen Technologiesektor zogen AT&S um 3,5 Prozent hoch. Unter den Schwergewichten büßten OMV-Anteilsscheine um 0,8 Prozent ein.

ste/mik

ISIN AT0000999982