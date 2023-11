Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,46 % freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.218,31 Punkten nach 3.203,66 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 0,46 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.613,33 Zählern und damit um 0,36 Prozent höher.

Auch das europäische Umfeld startete nach verhaltenen Asien-Vorgaben etwas höher in die neue Handelswoche. Bestimmende Themen an den Finanzmärkten bleiben auch in der neuen Woche der Nahost-Konflikt sowie die Geldpolitik der Notenbanken. Die Meldungslage zu den Unternehmen fiel noch dünn aus und auch datenseitig werden heute keine stärkeren Impulse erwartet.

Einheitlich mit positiven Vorzeichen präsentierten sich am Vormittag die Bankwerte. So zogen Erste Group um 1,3 Prozent an und BAWAG konnten sich um knapp ein Prozent steigern. Raiffeisen verbesserten sich leicht um 0,1 Prozent.

Die heimischen Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) halten Anleihen der schlingernden Immobilien-und Handelsgruppe Signa rund um den Tiroler Investor Rene Benko in Höhe von 130 Mio. Euro. Die UNIQA hat Papiere von Signa in Höhe von rund 80 Mio. Euro, wie das Unternehmen auf Anfrage der "Oberösterreichischen Nachrichten" (Wochenendausgabe) mitteilte. Die VIG erklärte gegenüber der Zeitung, eine Signa-Anleihe mit 50 Mio. Euro Nominale zu besitzen. Beide Versicherer wiesen darauf hin, dass die Signa-Anleihenbeträge in Relation zum gesamten veranlagten Vermögen (UNIQA 21 Mrd. Euro, VIG 37,5 Mrd. Euro) zu sehen seien. Während VIG-Aktien unverändert tendierten, konnten sich UNIQA-Titel um 0,3 Prozent steigern.

Nur wenig verändert zeigten sich die heimischen Ölwerte nach den klaren Kursgewinnen zu Wochenschluss. Schoeller-Bleckmann tendierten mit plus 0,1 Prozent kaum verändert und OMV stiegen geringfügig um 0,2 Prozent.

Auf der Verliererseite fanden sich Warimpex, die nach den deutlichen Freitagsgewinnen um fast sieben Prozent nach unten korrigierten. RHI Magnesita büßten 2,3 Prozent ein und EuroTeleSites gaben um 1,6 Prozent nach.

ger/mha

ISIN AT0000999982