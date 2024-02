Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,63 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.380,27 Punkten nach 3.358,95 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 0,63 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.703,81 Zählern und damit um 0,55 Prozent höher.

Auch das europäische Umfeld startete mit Zugewinnen in die neue Handelswoche. Marktbeobachter sprachen aber von einem impulsarmen Wochenauftakt. So blieben in Asien einige wichtige Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Auch datenseitig stehen heute keine wichtigen Veröffentlichungen an.

Zudem fiel die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen noch sehr dünn aus. Zu den größeren Gewinnern zählten bis dato FACC mit einem Anstieg um gut fünf Prozent. Lenzing konnten sich um 4,3 Prozent steigern und Semperit gewannen um 2,1 Prozent.

Unter den Indexschwergewichten konnten sich Wienerberger um 1,3 Prozent verbessern und voestalpine gewannen 1,2 Prozent. Auch die Bankwerte zeigten sich im grünen Bereich. BAWAG legten 0,9 Prozent zu und Erste Group stiegen um 0,5 Prozent. Raiffeisen zeigten sich um 0,3 Prozent befestigt.

Aktien des Verbund notierten 0,4 Prozent höher bei 65,65 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Versorgers von 74,0 auf 61,0 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Sell" wurde beibehalten.

ger/mik

ISIN AT0000999982