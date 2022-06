Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,88 Prozent fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.082,63 Punkten nach 3.055,79 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 26,84 Punkten bzw. 0,88 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.558,34 Zählern und damit um 0,83 Prozent oder 12,81 Punkte höher.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich von seiner freundliche Seite. Die Vorgaben der Asien-Märkte waren uneinheitlich ausgefallen.

Die jüngste Stabilisierung an den Märkten setzt sich damit fort. Bestimmende Themen an den Märkten bleiben die Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato "sommerlich dünn". Auch datenseitig rechnen Börsianer heute mit keinen allzu starken Impulsen. In der Eurozone veröffentlicht die EZB einige Zahlen vom Außenhandel. In den USA richtet sich der Blick am Nachmittag auf die Verkaufszahlen bei bestehenden Eigenheimen im Mai.

Unter den Einzelwerten in Wien konnten AT&S mit plus fünf Prozent an die klaren Vortagesgewinne anknüpfen. Die Titel waren zu Wochenbeginn um sieben Prozent höher aus dem Handel gegangen, nachdem der Leiterplattenhersteller seine Umsatzprognose hinaufgeschraubt hatte.

Bei den Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine um 2,5 Prozent fester und Wienerberger legten 1,8 Prozent zu. Raiffeisen und Erste Group gewannen jeweils gut zwei Prozent an Wert.

Schwächer zeigten sich hingegen die heimischen Energieversorger. So mussten EVN einen Abschlag in Höhe von 1,64 Prozent verbuchen und die Anteilsscheine des Verbund lagen 1,55 Prozent im Minus.

Aktien des Flughafen Wien zeigten sich mit minus 0,31 Prozent auf 32,60 Euro leichter. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung von "Hold" auf "Accumulate" und das Kursziel von 29,3 auf 36,5 Euro angehoben.

ger/spa

ISIN AT0000999982