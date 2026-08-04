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04.08.2026 10:07:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,9 Prozent

Nachdem der ATX der Börse Wien am Montag mit fast zwei Prozent Zuwachs geschlossen hat, konnte er den Trend auch zum Start in den Dienstag bestätigen. Der heimische Leitindex gewann rund 50 Minuten nach Handelsbeginn weitere 0,92 Prozent auf 6.643,62 Punkte. Der breitere ATX Prime baute 0,83 Prozent auf 3.268,18 Einheiten auf. Damit folgte man dem europäischen Trend.

Derzeit werden die Märkte von Rückgängen bei den Ölpreisen angetrieben, wobei es zu großen Schwankungen kommen kann. "Für Bewegung sorgen die Entwicklungen im Iran-Konflikt, bei dem es derzeit neue Friedenshoffnungen gibt", schreiben die Analysten der Helaba.

Der Leiterplattenhersteller AT&S, der stark von den KI-Werten abhängig ist, zog bereits 4,9 Prozent hoch, nachdem er heute gute Quartalszahlen bekanntgegeben hat.

moe/ste

ISIN AT0000999982

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