Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 3,1 % klar fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit sehr fester Tendenz und damit etwas erholt nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.011,42 Punkten nach 2.920,29 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 91,13 Punkten bzw. 3,12 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.521,98 Zählern und damit um 2,96 Prozent oder 43,76 Punkte höher.

Nach schwächerem Start konnte sich der ATX rasch ins Plus vorarbeiten und baute die Zugewinne dann deutlich aus. Der Ukraine-Krieg bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Russland hat eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben.

Weiter im Blick der Anleger bleiben auch die als Folge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationsängste. Datenseitig richten die Akteure in der Früh den Blick auf Deutschland: Dort hat die Industrie zu Jahresbeginn deutlich mehr produziert.

Die Energiebranche, Banken und Versicherer dominieren europaweit die Markterholung, kommentierte ein Marktbeobachter. In Wien zählten die Aktien von Raiffeisen mit einem Kursanstieg um 9,6 Prozent sowie Erste Group mit plus 4,9 Prozent zu den größeren Gewinnern.

Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) legten um 4,4 Prozent zu. Die VIG hat im abgelaufenen Jahr den Vorsteuergewinn (EGT) um fast die Hälfte auf 511 Mio. Euro und den Nettogewinn um 60 Prozent auf 388 Mio. Euro gesteigert. Deshalb wird die Dividende von 75 Cent auf 1,25 Euro je Aktie angehoben. Die Combined Ratio - Kosten und Schäden gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich um 0,8 auf 94,2 Prozent. Den Ausblick auf 2022 bezeichnete die VIG wegen der möglichen Ukraine-Krieg-Folgen als schwierig.

Sehr stark mit plus 7,7 Prozent zeigten sich auch Andritz nach Zahlenvorlage. Der steirische Anlagenbauer hat seinen Gewinn im zweiten Coronajahr 2021 massiv gesteigert und will auch die Dividende kräftig nach oben schrauben. Das Konzernergebnis verbesserte sich gegenüber dem Jahr davor von 203,7 auf 321,7 Mio. Euro, bei einem leichten Umsatzminus von 3,5 Prozent auf 6,5 Mrd. Euro (2020: 6,7 Mrd. Euro). Der Konzern schloss das Jahr mit einem Rekordauftragsstand. An die Aktionäre soll nun eine Dividende in Höhe von 1,65 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, also deutlich mehr als 2020 (1 Euro) und 2019 (50 Cent).

Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat ein erfolgreiches drittes Quartal im schiefen Geschäftsjahr hinter sich. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu, obwohl der Halbleitermangel weiter zu spüren ist und auch steigende Energiepreise eine Belastung darstellen. Der Zumtobel-Umsatz in Russland und der Ukraine sei mit 8 Mio. Euro zwar "sehr überschaubar", aber die Kriegs-Auswirkungen auf die Weltwirtschaft machen Sorgen, sagt Firmenchef Alfred Felder. Zumtobel-Aktien gewannen im frühen Handel 4,4 Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982