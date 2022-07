Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit Verlusten von 1,1 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag Verluste verbucht. Der heimische Leitindex ATX notierte um 10.00 Uhr mit minus 1,10 Prozent bei 2.870,92 Einheiten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 1,09 Prozent auf 1.453,13 Zähler hinab.

Mehrheitlich negative Vorgaben kamen aus Asien, wo das Risiko weiterer Corona-Beschränkungen in China wieder die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten verschärfe, hieß es am Markt. Überdies beginnen heute die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1, die zehn Tage andauern und weswegen zunächst kein Gas mehr von Russland nach Europa fließt. Es herrscht allerdings die Sorge, dass auch nach den Wartungsarbeiten der Gashahn abgedreht bleibe.

Branchenseitig zeigten sich die schwer gewichteten Bankentitel mit klaren Abgaben. Raiffeisen verloren mehr als drei Prozent, während Abschläge von 2,1 Prozent bei Erste Group verbucht wurden. Für die Titel der BAWAG ging es um rund ein Prozent hinab. Die Aktien der Addiko Bank rasselten wiederum um 5,5 Prozent hinab.

Hingegen hielten sich die Aktien der OMV am heutigen Handelstag zunächst in etwa auf dem Niveau vom Freitag, als die Titel um mehr als sechs Prozent zugelegt hatten. Schoeller Bleckmann verloren indes am Montagvormittag 0,7 Prozent.

Die Aktien der Zumtobel gaben um 0,6 Prozent auf 6,7 Euro nach. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Papiere des Vorarlberger Leuchtenherstellers von 9,5 auf 7,3 Euro gekappt. Gleichzeitig bestätigte der Wertpapierexperte Michael Marschallinger die "Hold"-Empfehlung.

