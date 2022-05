Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit Zuwächsen von 0,82 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit deutlichen Gewinnen gezeigt. Der ATX stieg um 9.35 Uhr um 0,82 Prozent auf 3.245,35 Einheiten. Der marktbreite ATX Prime steigerte sich um 0,78 Prozent auf 1.631,50 Zähler.

"Zuletzt haben Konjunktur- und Zinssorgen das Geschehen an den Finanzmärkten dominiert und für eine erhöhte Volatilität gesorgt", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh. Allerdings war am Ende der Vorwoche dann eine "rückläufige Risikoaversion" auszumachen. Die Wall Street konnte sich am Freitag im Späthandel stabilisieren, nachdem der S&P-500 zeitweise in einen Bärenmarkt geschlittert war.

Unsicherheitsfaktoren gebe es laut Ansicht der Helaba-Analysten aber auch diese Woche. So steht am heutigen Handelstag das ifo-Geschäftsklima auf dem Datenkalender. Sie verwiesen zudem auf die morgen anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes. "Bezüglich der Einkaufsmanagerbefragungen ist anzumerken, dass diese bis zuletzt auf sehr hohem Niveau gelegen haben und Rückgänge daher möglich sind", so die Experten weiter.

"Wir erwarten, dass der Ifo-Index im Mai von 91,8 auf 90,5 sinken wird. Dies wäre sogar etwas niedriger als im März, als die Unternehmen durch den Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts belastet wurden", kommentierten die Analysten der UniCredit indes. Hauptauslöser dürften die Sorgen über die Abkühlung in China und die anhaltenden Lieferengpässe sein, schrieben sie. Die UniCredit geht davon aus, dass "die Komponente der zukunftsgerichteten Geschäftserwartungen (Rückgang von 86,7 auf 84,5) stärker von den Sorgen um China beeinträchtigt wird als die Komponente der aktuellen Lage."

Unternehmensseitig rückte die Zahlenvorlage von Marinomed in den Fokus. So hat das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen im ersten Quartal 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt - der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 2,4 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich von minus 1,7 Mio. auf minus 1,2 Mio. Euro und der Nettoverlust ging von 2,1 Mio. auf 1,8 Mio. Euro zurück. Die Aktien schossen in der Früh um 6,7 Prozent hinauf, nachdem es am Freitag bereits stark nach oben gegangen war.

Mit Blick auf die ATX-Schwergewichte konnten OMV um 3,5 Prozent zulegen. Sie dürften unter anderem von steigenden Ölpreisen profitieren. Überdies könnten Nachrichten bei der Tochter Borealis gestützt haben. Ein bald an der Börse in Abu Dhabi gelistetes Joint-Venture (JV) mit der Abu Dhabi National Oil Company wird mit 20 Mrd. US-Dollar bewertet. Der IPO-Preis für ein Wertpapier des JVs Borouge liegt bei umgerechnet 0,67 US-Dollar.

Erste Group (minus 2,7 Prozent) und VIG (minus 3,9 Prozent) werden am heutigen Handelstag mit einem Dividendenabschlag von jeweils 1,60 Euro und 1,25 Euro gehandelt.

sto/ger

ISIN AT0000999982