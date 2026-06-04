Wiener Börse (Eröffnung) - ATX moderat im Plus

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Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit moderaten Gewinnen aufgenommen. Der ATX stieg in der ersten Handelsstunde um 0,44 Prozent auf 6.122,99 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,40 Prozent auf 3.024,89 Zähler hinauf. Der Vormittagshandel verlief an Fronleichnam generell ruhig und mit zumeist überschaubaren Kursveränderungen.

Auch im europäischen Umfeld gab es moderate Zuwächse. Entspannung brachte, dass die Ölpreise nach Anstiegen in der ersten Wochenhälfte wieder etwas zurückkamen. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araqchi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

Bester ATX-Wert waren erneut voestalpine, die um zwei Prozent auf 47,78 Euro zulegten. Sie hatten bereits am Vortag positiv auf Zahlen reagiert, nun hoben mehrere Analysten ihre Kursziele an. Jene der Deutschen Bank verbesserten ihr Ziel von 57 auf 60 Euro und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. JPMorgan stufte die Papiere von 36,20 auf 40 Euro hoch, bewertet sie jedoch mit "Underweight". Jefferies erhöhte das Ziel von 48 auf 50 Euro und empfiehlt die Titel zu halten.

SBO büßten im Einklang mit dem ölpreisbedingt schwachen Branchenumfeld 1,4 Prozent auf 34,55 Euro ein. Hier hob Berenberg das Kursziel von 32 auf 34 Euro an und blieb bei der Halteempfehlung. Das unsichere geopolitische Umfeld belaste zwar die Stimmung, jedoch befinde sich SBO in einer soliden Position, sobald sich das makroökonomische Umfeld aufhelle, so die Analysten.

Schlusslicht im prime market waren AT&S mit minus 1,5 Prozent. Weltweit verlor die KI-Rally an Schwung, nachdem der US-Konzern Broadcom mit seinem Ausblick die hohen Erwartungen verfehlt hatte.

spa

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