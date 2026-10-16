Wiener Börse (Eröffnung) - ATX nach schwachem Vortag stabilisiert

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: 3. Absatz und Einzelwerte ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Nach dem schwachen Vortag hat sich der Wiener Aktienmarkt am Freitag versöhnlich gezeigt. Der ATX stieg in der ersten Handelsstunde um 0,27 Prozent auf 6.526,41 Punkte. Damit steuert der heimische Leitindex trotz des schwachen Vortages nur auf ein kleines Wochenminus zu. Das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend ebenfalls im Plus. Gute Vorgaben kamen aus den USA und Asien, wo sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte etwas erholen konnten.

Am Vortag hatten KI-Aktien teils kräftig nachgegeben, während Anleger ihre Portfolios zugunsten defensiver Sektoren umschichteten. Dies hatte auch den zyklisch geprägten österreichischen Aktienmarkt spürbar belastet. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten.

An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. In Europa blieb die Kauflaune im Technologiesektor jedoch verhalten.

Am heimischen Markt blieb die Nachrichtenlage bis dato ruhig und die Entwicklung der Einzelwerte unspektakulär. AT&S zeigten sich nach den satten Vortagesverlusten stabil. Moderate Zuwächse gab es in den meisten Branchen, darunter den Bank- und Industrieaktien.

Unter den Nebenwerten legten Steyr Motors um über vier Prozent zu. Der Motorenhersteller hatte eine Kooperation mit dem deutschen Drohnenspezialisten Avilus bekanntgegeben.

spa/rst

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