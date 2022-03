Wiener Börse (Eröffnung) - ATX notiert etwas höher, Ukraine im Blick

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Aufschlägen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 10 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 3.372,29 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,31 Prozent auf 1.697,29 Zähler.

Im Ukraine-Konflikt gab es Licht und Schatten. So lehnte die Führung in Kiew ab, den russischen Forderungen zu entsprechen und die belagerte Hafenstadt Mariupol zu verlassen. Andererseits würden die Friedensgespräche laut dem türkischen Außenminister Fortschritte zeigen. Sofern keine der beiden Parteien zurückrudere, könnte ein erstes Übereinkommen zustande kommen.

Hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen des Krieges zeigten sich die Experten der Commerzbank zunächst nicht allzu besorgt. Denn sie würden die Angst vor einer Rezession für übertrieben halten, "sofern es nicht zu einem Stopp russischer Energielieferungen kommt. Entsprechend haben wir unsere 2022er Wachstumsprognose für den Euroraum nur moderat von 3,5 Prozent auf 3,0 Prozent gesenkt."

Die in Deutschland veröffentlichten Erzeugerpreise dürften indes vom Markt stillschweigend aufgenommen worden sein. Sie stiegen um durchschnittlich 25,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. "Dies war der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung 1949", teilte das Statistische Bundesamt mit. Ökonomen waren sogar von einem noch kräftigeren Anstieg 26,2 Prozent ausgegangen, nachdem die Rate im Jänner bei 25,0 Prozent gelegen hatte.

Unter den Einzelwerten wurden unterdessen keine wichtigen Nachrichten veröffentlicht. Allerdings standen Analysen im Vordergrund. So haben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 43,0 auf 34,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde vom Experten Christoph Schultes beibehalten. Die Aktie notierte zuletzt mit minus 1,2 Prozent bei 29,3 Euro.

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie der heimischen Post AG von 43,0 auf 36,0 Euro gekürzt. An der Anlageempfehlung "Hold" hielt der Experte Bernd Maurer in seiner am Freitag veröffentlichten Studie weiterhin fest. Zum Vergleich: Die Titel verloren zuletzt 0,8 Prozent auf 32,8 Euro.

Mit Hinblick auf die Bluechips legten Raiffeisen zunächst 3,4 Prozent zu, BAWAG um geringere 0,6 Prozent. OMV steigerten sich um knapp zwei Prozent. Erste Group gaben unterdessen um 0,2 Prozent nach. Verbund verloren gar zwei Prozent.

Wegen der Zahlen von Salzgitter aus Deutschland standen wohl auch die Titel der heimischen voestalpine im Fokus. Ihre Wertpapiere stiegen um 1,7 Prozent. Salzgitter konnte den Umsatz 2021 stark steigern. Unter dem Strich stand ein positives Ergebnis.

sto/mik

ISIN AT0000999982