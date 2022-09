Wiener Börse (Eröffnung) - ATX notiert um 0,05 Prozent höher

Die Wiener Börse ist am Montagvormittag nach einem ursprünglich schwachen Handelsauftakt leicht ins Plus gedreht. Der heimische Leitindex ATX legte gegen 9.45 Uhr um 0,05 Prozent auf 2.732,86 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime gewann geringe 0,04 Prozent auf 1.383,08 Punkte. Das europäische Umfeld verbuchte nach vorbörslich negativen Vorgaben ebenfalls Zuwächse.

Der heutige Handelstag dürfte europaweit unter anderem im Zeichen der am Wochenende abgehaltenen Regierungswahlen in Italien stehen. Zum Wahlausgang in Italien schrieben die Analysten der Helaba in der Früh, dass abzuwarten bleibe, ob die siegreiche Anführerin der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia, Georgia Meloni, ihr Versprechen halten werde, und keinen harten Bruch mit der Europäischen Union anstrebe.

Hinsichtlich anstehender Konjunkturdaten dürfte sich das Interesse auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland richten. "Dieses hat mit drei Rückgängen in Folge bereits Rezessionsrisiken angezeigt und eine erneute Stimmungsabkühlung zeichnet sich ab", fasste hier die Helaba zusammen. Die Vorgaben seien nämlich negativ, weswegen die Konsensschätzungen für den ifo-Index auch unterschritten werden könnten.

Nach oben ging es für die Anteile der Immofinanz und Zumtobel, die um 2,9 Prozent bzw. 2,2 Prozent hinzugewannen. Lenzing steigerten sich dahinter um 1,8 Prozent. In der Luftfahrtbranche erhöhten sich FACC und Flughafen Wien um jeweils 1,5 Prozent.

Zum Flughafen war zuletzt bekannt gegeben worden, dass der Fonds IFM Global Infrastructure Fund, der über seine Luxemburger Tochter Airport Groups Europe bereits etwas mehr als 40 Prozent am Vienna Airport hält, hat sein Angebot für weitere 9,99 Prozent der Aktien leicht verbessert. Statt wie bisher 33 Euro bietet IFM nun 34 Euro plus Dividende (cum Dividend). Die Frist für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen wird bis 31. März 2023 verlängert.

Unter den größten Verlierern fanden sich in der Früh die Aktien der Schoeller-Bleckmann, die um 2,7 Prozent nachgaben. Am Freitag hatten die Papiere angesichts fallender Ölpreise mehr als acht Prozent verloren. Die Anteile an der OMV, die am Ende der Vorwoche ebenfalls Verluste in dieser Größenordnung eingefahren hatten, stabilisierten sich indes mit plus 0,3 Prozent.

