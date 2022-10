Wiener Börse (Eröffnung) - ATX rutscht ins Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag knapp behauptet gezeigt. Der heimische Leitindex ATX war noch freundlich in die Sitzung gestartet, wechselte dann aber die Seiten und folgte dem europäischen Börsenumfeld ins Minus. Das wichtigste heimische Aktienbarometer verlor bis 10.00 Uhr 0,05 Prozent auf 2.784,90 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime fiel ebenfalls um geringfügige 0,04 Prozent auf 1.404,55 Zähler.

Zum Wochenschluss sind alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Von den Zahlen erwarten sich Marktteilnehmer Rückschlüsse auf die zukünftigen Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank Fed.

Die Experten der Unicredit erwarten, dass der Bericht "wahrscheinlich ein Bild einer gewissen Abschwächung zeichnen wird, aber nicht in einem Ausmaß, dass eine Wende in der Rhetorik der US-Zentralbanker erwarten lässt", hieß es.

Im Vorfeld veröffentlichte Zahlen wie der ADP-Report waren zuletzt über den Erwartungen ausgefallen. "Auch die anhaltend niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt noch nicht von der verringerten Konjunkturdynamik erfasst wurde, zumal sich diese vor allem im Verarbeitenden Gewerbe zeigt, während das Gros der Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeitet. Bei kleinen und mittelständischen Firmen nimmt die Einstellungsabsicht aber ab und dies mahnt mittelfristig zur Vorsicht", meinen die Ökonomen der Helaba.

Im Vorfeld der Zahlen dürfte das Geschäft in eher ruhigen Bahnen verlaufen, in Wien blieben Meldungen zu Einzelwerten bisher aus, auch von Analystenseite blieb es bisher ruhig.

Weiterhin im Plus zeigten sich im Branchenvergleich Ölwerte. Schoeller-Bleckman legten bisher um 1,6 Prozent zu, OMV gewannen 0,3 Prozent. Auch die schwer gewichteten Banken BAWAG (plus 0,3 Prozent) und Erste Group (plus 0,8 Prozent) verbuchten Kursgewinne, während es für die Branchenkollegen Raiffeisen Bank International um 1,3 Prozent nach unten ging.

Auch Versorger verbuchten Abschläge. Verbund und EVN verloren bisher um jeweils rund 0,5 Prozent. Die deutlichsten Verlaufsverluste sahen bisher AT&S (minus 3,1 Prozent) und Polytec (minus 2,7 Prozent).

kat/spa

ISIN AT0000999982