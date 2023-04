Wiener Börse (Eröffnung) - ATX rutscht ins Minus ab

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Kursverlusten gezeigt. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten sich Stimmung und Vorzeichen rasch um, der Leitindex ATX verlor bis 10.00 Uhr 0,58 Prozent auf 3.236,53 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab ebenfalls um 0,51 Prozent auf 1.633,92 Einheiten nach. Überraschend gestiegene Inflationsdaten einiger europäischer Länder dürfte den Anlegern die Laune etwas verdorben haben.

Der Preisauftrieb in Spanien hat sich demnach im April wieder verstärkt, auch in Frankreich hat sich die Inflation im April überraschend erhöht. Dies dürfte am Markt auch wieder für zunehmende Zinserhöhungsängste sorgen. Bei den nächste Woche anstehenden Zinsentscheidungen von EZB und Fed wird am Markt derzeit jeweils eine Erhöhung von 25 Basispunkte erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf werden auch noch Inflationszahlen aus Deutschland und den USA erwartet. "Interessant könnten heute die heimischen Verbraucherpreise sein. Die Inflation hierzulande ist immer noch viel zu hoch. Die Zinsschritte seitens der Europäischen Zentralbank haben gegenüber den Vereinigten Staaten noch nicht ihre Wirkung entfaltet. Daher dürfte ein Zinsgipfel und eine rasche Rückkehr zur Niedrigzinsphase auf dem alten Kontinent noch sehr weit entfernt sein", schreibt der deutsche Analyst Christian Henke vom Broker IG.

In Wien steht weiterhin die Berichtssaison, die noch in vollem Gange ist, im Fokus. Bei der OMV ging der Konzernumsatz im ersten Quartal um 31 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro zurück. Das CCS Operative Ergebnis (bereinigt um Lagerhaltunseffekte) vor Sondereffekten fiel um 542 Mio. auf knapp 2,1 Mrd. Euro. Der Nettogewinn sank von 855 auf 592 Mio. Euro. Die Aktien legten kurz nach Sitzungsbeginn zu, drehten dann aber ins Minus ab und verloren 0,2 Prozent.

Auch Erste Group büßten alle Startgewinne ein und fielen um 0,8 Prozent. Das heimische Institut verdiente im ersten Quartal 2023 gut. Insgesamt gab es einen Gewinn von 593,6 Mio. Euro, um 32,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Branchenkollegen BAWAG (minus 1,6 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 0,1 Prozent) mussten am Vormittag ebenfalls Abschläge hinnehmen.

Palfinger profitierte im ersten Quartal von einer guten Geschäftsentwicklung und hat das operative Ergebnis (EBIT) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 60,9 Prozent auf 48,9 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz kletterte um 21,8 Prozent auf 591,6 Mio. Euro. Der Rekord-Umsatz und -Betriebsgewinn im Berichtszeitraum sind laut Konzern unter anderem auf die Wirksamkeit der Preiserhöhungen, leicht rückläufige Rohstoff- und Materialpreise, Verbesserungen in den Lieferketten und Wachstum in Nordamerika zurückführen. Die Aktien verloren am Vormittag bisher 0,3 Prozent.

