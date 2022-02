Wiener Börse (Eröffnung) - ATX rutscht knapp 2 % ins Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag deutlich schwächer tendiert. Der heimische Leitindex ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.658,77 Punkten nach 3.730,84 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 72,07 Punkten bzw. 1,93 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.837,94 Zählern und damit um 1,93 Prozent oder 36,15 Punkte tiefer. Noch deutlichere Abschläge aus dem Frühhandel konnten etwas eingegrenzt werden.

Auch das europäische Börsenumfeld startete mit Kurseinbußen in den Handel. Zuvor hatten die Asien-Märkte tiefrote Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen auf den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen. Die USA und die EU kündigten Strafmaßnahmen an.

Zu den größten Verlierern zählten erneut die Wertpapiere der stark in Russland engagierten Raiffeisen Bank International mit einem Abschlag in Höhe von 8,2 Prozent. Aktien der Addiko Bank rutschten knapp zehn Prozent ins Minus. Rosenbauer, Warimpex und AMAG zeigten sich mit Kursverlusten in Höhe zwischen 3,7 und 4,6 Prozent.

Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten Erste Group 3,3 Prozent an Wert ein. BAWAG tendierten um vergleichsweise geringe 0,8 Prozent schwächer. Wienerberger sanken um zwei Prozent. voestalpine und Andritz gaben um jeweils rund 1,7 Prozent nach.

Andere Themen wie beispielsweise Konjunkturdaten rücken erneut in den Hintergrund. Beim Ifo-Geschäftsklima erwarten die Experten der DekaBank den zweiten Anstieg in Folge. Auch in den USA steht eine Stimmungsumfrage auf der Agenda. Hier deutet sich eine Abschwächung des Verbrauchervertrauens an, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

ger/spo

ISIN AT0000999982