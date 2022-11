Wiener Börse (Eröffnung) - ATX setzt Freitags-Rally fort, plus 1,5 %

Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet und hat damit die Kursrally vom Wochenschluss noch etwas fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 10.05 Uhr um 1,56 Prozent auf 3.193,73 Punkte. Am Freitag hatte der Index nach gut aufgenommenen Quartalszahlen fast 5 Prozent zugelegt. Der breiter gefasste ATX Prime legte im Frühhandel 1,41 Prozent auf 1.574,21 Punkte zu.

Auch die Aktien der Erste Group konnten mit einem Plus von 2,8 Prozent an ihren jüngsten Höhenflug anknüpfen. Erste-Aktien hatten am Freitag nach gut aufgenommenen Quartalszahlen 10,7 Prozent zugelegt. Die Analysten der Deutschen Bank haben am Montag ihre Kaufempfehlung "buy" in Reaktion auf die Zahlen bestätigt.

Auch die anderen Bankwerte konnten im Fahrwasser der Erste Group zulegen. BAWAG stiegen am Vormittag um 2,4 Prozent. Raiffeisen Bank International legten 1,9 Prozent zu. Lediglich Addiko Bank verloren 3,1 Prozent und waren damit auch das Schlusslicht im prime market.

Gute Nachfrage gab es am Vormittag auch in Immofinanz (plus 3,5 Prozent). Die größten Gewinner waren bei allerdings moderaten Umsätzen UBM mit einem Plus von 3,9 Prozent.

Impulse für die Börsen könnte jetzt der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone bringen. Der Index ist einer der ersten Frühindikatoren für den Monat November. "Die Erwartungskomponente könnte sich dabei verbessert haben, während die Lage wohl nochmals schwächer eingeschätzt wird", schreiben die Helaba-Analysten in der Früh.

Angesichts der Ängste vor hoher Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen werden derzeit alle Konjunkturindikatoren aufmerksam erwartet. Der anhaltende Preisdruck spricht für weitere Zinsschritte der EZB, schwache Konjunkturdaten könnten die Notenbank aber mit Rücksicht auf die schwächelnde Wirtschaft zu einem moderateren Kurs zwingen.

Mit Spannung erwartet werden auch die im Wochenverlauf anstehenden Zwischenwahlen "Midterms" in den USA. Am 8. November stimmen die Amerikanerinnen und Amerikaner über die Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress sowie über zahlreiche Gouverneurs- und andere Posten ab. Den Demokraten droht dabei der Verlust ihrer Mehrheit im US-Kongress.

mik/lek

ISIN AT0000999982