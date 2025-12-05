ATX

05.12.2025 11:26:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX setzt Rekordfahrt mit plus 0,2 % fort

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ergänzt ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel mit einem kleinen Plus ein neues Allzeithoch erreicht. Am Vormittag notierte der ATX mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent bei 5.100,05 Punkten, womit der österreichische Leitindex noch über dem Rekordhoch vom Vorabend (5.092,23 Zählern) liegt. Der ATX Prime lag bei einem Plus von 0,19 Prozent bei 2.535 Punkten.

Das europäische Umfeld startete ebenfalls mit leichten Gewinnen. In Deutschland wirkten sich zunächst die in der Früh gemeldeten gestiegenen Aufträge für die Industrie leicht positiv aus.

Am Nachmittag könnte das Michigan Sentiment wichtig sein, die wohl bekannteste Verbraucherumfrage in den USA. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat rechnen die Helaba-Analysten mit einer Stabilisierung - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des "shutdowns". Zudem steht der US-Index der Konsumausgaben für September im Fokus. Der teilweise Stillstand der US-Verwaltung hatte die Veröffentlichung mehrerer Konjunkturdaten zuletzt verzögert. Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

In Wien verteuerten sich die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Plus von 1,7 Prozent erneut, nachdem der Versicherer am Donnerstag neue Ziele für die kommenden Jahre definiert hatte. Analyst Thomas Unger von der Erste Group hatte diese in einer ersten Einschätzung als positiv bewertet. Gut gesucht waren zum Wochenschluss auch die Bauwerte Strabag (+1,9 Prozent) und Porr (+1,6). Zulegen konnten auch voestalpine mit einem Plus von 1,1 Prozent sowie Lenzing mit einem Plus von einem Prozent.

Mit einem Minus starteten vor allem Aktien der Energiebranche. EVN-Werte gaben im Frühhandel um 1,5 Prozent nach. Verbund verloren 0,6 Prozent. Verluste gab es auch für OMV (-0,8 Prozent) und Uniqua (-0,7).

rst/mik

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 081,82 -0,20%

