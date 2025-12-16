Wiener Börse (Eröffnung) - ATX setzt Rekordjagd vor US-Daten fort

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ab 3. Absatz ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Am Wiener Aktienmarkt haben sich die Anleger am Dienstagvormittag vor wichtigen US-Daten zuversichtlich gezeigt. Der ATX stand rund eine Dreiviertelstunde nach Sitzungsauftakt mit plus 0,42 Prozent auf 5.193 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex wieder an die am Freitag unterbrochene Rekordjagd an. Für den ATX Prime ging es 0,37 Prozent auf 2.578 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld herrschte hingegen etwas größere Zurückhaltung.

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für November auf dem Programm, der wegen des US-Shutdowns mit Verspätung veröffentlicht wird. Zusätzlich werden die Beschäftigungszahlen für den Oktober mitveröffentlicht. "Allgemein wird von einem kleinen Beschäftigungsplus ausgegangen, obwohl der ADP-Report ein kleines Minus mit sich gebracht hatte. In diesem Fall werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed wohl nicht weiter angeheizt", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Weiter im Blick stehen zudem die jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten. Alle beteiligten Seiten werteten die Gespräche in Berlin als Fortschritt.

Unternehmensseitig blieb die Meldungslage zu heimischen Werten bis dato ruhig. Unterstützung bekam der ATX erneut von den schwer gewichteten Bankwerten. Erste Group und BAWAG stiegen um bis zu 0,7 Prozent. RBI legten nach einem "Outperform"-Rating von Oddo BHF 2,3 Prozent zu.

Ansonsten büßten OMV 0,6 Prozent ein, während Verbund-Anteile 0,6 Prozent gewannen. Gefragt waren auch Wienerberger, die um 2,8 Prozent anzogen.

ISIN AT0000999982