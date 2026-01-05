ATX

5 394,76
68,43
1,28 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
05.01.2026 09:49:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX setzt Rekordrally fort

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: 3. und 4. Absatz ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Unbeeindruckt von den jüngsten geopolitischen Entwicklungen hat der ATX seine Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der heimische Leitindex gewann in den ersten 40 Handelsminuten 0,27 Prozent auf 5.366 Punkte. Damit steuert der ATX nach dem Endspurt zum Jahreswechsel bereits auf den 11. Tagesgewinn in Folge zu. Der ATX Prime stieg um 0,23 Prozent auf 2.664 Zähler. Auch das europäische Umfeld tendierte nach positiven Fernost-Vorgaben höher.

Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgte erst einmal nicht für Zurückhaltung. "Die Lage ist undurchsichtig und die Verunsicherung bleibt hoch, auch im Hinblick auf die Ölmärkte. Zunächst scheint sich aber keine erhöhte Risikoaversion einzustellen", kommentierten die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Ölpreise reagierten nur mit moderaten Schwankungen und lagen zuletzt tiefer.

Entsprechend verlagert sich der Fokus der Märkte wieder auf die Konjunkturdaten. Am Montag wird in den USA der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht, wobei die Ökonomen der Helaba "verhaltene" Vorgaben durch regionale Indikatoren sehen. Im weiteren Wochenverlauf richten sich die Blicke auf die Inflationsdaten für Deutschland am Dienstag sowie den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ruhig. Lenzing und SBO knüpfen an ihre Gewinne vom Freitag an, zum Wochenstart gewannen die Titel ein bzw. 3,5 Prozent. Im vergangenen Jahr hatten sich die Titel noch unter den wenigen ATX-Verlierern befunden. Zuwächse gab es aber auch bei einigen der großen Vorjahresgewinner im Leitindex, wie den Bauwerten und den Bankaktien. Die Anleger dürften weiter auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr hoffen, was bereits im vergangenen Jahr ein wichtiger Kurstreiber war.

spa/rst

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 394,76 1,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen