Wiener Börse (Eröffnung) - ATX setzt Talfahrt mit minus 2,85% fort

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag die laufende Talfahrt fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX büßte bis etwa 10 Uhr um weitere 2,85 Prozent auf 3.059,10 Punkte ein. Wegen des laufenden Angriffs Russlands auf die Ukraine brach der ATX seit dem Wochenstart in Summe bereits um beachtliche etwa 13 Prozent ein.

An der Börse regiere "die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und die Angst vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise", formulierte ein Experte. An den europäischen Leitbörsen gestalten sich die Verluste im Frühhandel aber moderater und der Aktienmarkt in London konnte sogar zulegen.

Ihren Abwärtsschub setzten in Wien vor allem die Bankenaktien fort. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) büßen weitere 5,2 Prozent ein. Die Aktie der in der Ukraine und in Russland tätigen Bank brachen bereits am Vortag zweistellig um etwas mehr als zehn Prozent ein und mussten am Montag eine herben Abschlag von 14 Prozent verbuchen. Erste Group fielen am Berichtstag bisher um 5,4 Prozent und Bawag verbilligten sich um 4,2 Prozent.

Unter Verkaufsdruck standen auch die Aktien der Energieversorger Verbund und EVN mit Abschlägen von sechs bzw. 4,4 Prozent. Bei den weiteren Schwergewichten gaben OMV-Anteilsscheine um 1,3 Prozent ab. voestalpine konnten sich mit einem Kursplus von 2,6 Prozent gegen den allgemeinen Abwärtssog stemmen.

Schoeller-Bleckmann gewannen nach einer neuen Analystenmeinung um 2,3 Prozent auf 37,60 Euro. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 42,5 auf 44,8 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde zudem bestätigt.

Nach Zahlenvorlage fiel die Flughafen-Aktie um 1,4 Prozent. Der von der Coronakrise schwer betroffene Flughafen Wien ist im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 6,1 Mio. Euro, nach einem Verlust von 75,7 Mio. Euro im Jahr 2020. Der Krieg in der Ukraine erhöhe aber die Unsicherheit über die künftige Entwicklung, teilt der größte heimische Airport mit.

Wienerberger-Titel fielen um 2,9 Prozent auf 24,06 Euro. Hier hat die Berenberg Bank sowohl ihr "Buy"-Votum als auch das Kursziel von 43 Euro für die Aktie des heimischen Ziegelherstellers bestätigt.

UBM gaben 1,3 Prozent ab. Der Immobilienentwickler hat in Deutschland im Zollhafen Mainz vier Baufelder für insgesamt mehr als 42.000 Quadratmeter von der CA Immo Deutschland und der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG erworben.

ISIN AT0000999982