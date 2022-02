Wiener Börse (Eröffnung) - ATX stark unter Druck - Minus 4,9 %

Die Wiener Börse ist am Montagvormittag wieder stark unter Abgabedruck geraten. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.335,34 Punkten nach 3.506,14 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Kursrutsch von 170,8 Punkten bzw. 4,87 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.683,43 Zählern und damit um 4,66 Prozent oder 82,31 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld startet mit deutlichen Kurseinbußen in die neue Handelswoche. Die Kämpfe in der Ukraine setzen sich fort, während der Westen mit weitergehenden Sanktionen reagiert. So setzte die Europäische Union ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren.

Weiters beschlossen Deutschland, die USA und andere westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Bankwerte gerieten daher europaweit stark unter Druck. In Wien brachen die Titel der in der Ukraine und in Russland tätigen Raiffeisen Bank International (RBI) um gut 17 Prozent ein. Erste Group rutschten gut elf Prozent ab. Aktien der BAWAG verloren 5,5 Prozent an Wert.

"Der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift bleibt nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europäischen Bankensektor", erklärt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Ihr Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehr bedeute, dass diese Finanzinstitute ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern nicht mehr begleichen können.

Klar schwächer zeigten sich auch OMV und mussten ein Minus in Höhe von 6,6 Prozent verdauen. Strabag und Wienerberger schwächten sich jeweils um rund 4,4 Prozent ab. Andritz rutschten 4,3 Prozent tiefer.

Auch die Versicherer mussten Federn lassen. So büßten die Titel der UNIQA und der Vienna Insurance Group zwischen 3,6 und 3,9 Prozent an Wert ein.

Zu den wenigen Gewinnern zählten hingegen die Versorger. So zogen Verbund um 3,9 Prozent an und EVN lagen am Vormittag gut ein Prozent im Plus.

