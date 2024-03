Wiener Börse (Eröffnung) - ATX startet behauptet

An der Wiener Börse gab es am Donnerstag knapp nach den Handelsstart kaum Bewegung. Der ATX hielt gegen 9.30 mit einem knappen Plus von 0,12 Prozent bei 3.527,73 Punkten. Auch andere Börsen in Europa traten weitgehend auf der Stelle. Viele Anleger dürften vor dem Osterwochenende nicht mehr aktiv sein. Am Karfreitag und Ostermontag findet in Wien und vielen anderen Börsen in Europa kein Handel statt.

Immofinanz-Aktien reagierten kaum auf die am Vorabend gemeldeten Zahlen und gaben moderat um 0,6 Prozent nach. Die Immofinanz hat sich operativ im Geschäftsjahr 2023 gesteigert, ist unterm Strich aber in die rote Zone gerutscht. Die Zahlen waren operativ gut ausgefallen, das Finanzergebnis war aber schlechter als erwartet, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Unterm Strich sehen sie das Zahlenwerk neutral für den Aktienkurs.

Impulse für den Handel könnten jetzt die im Tagesverlauf noch anstehenden Konjunkturdaten liefern. Im Euroraum werden unter anderem Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA werden Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2023, das Konsumklima der Uni Michigan und die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

mik/kat

ISIN AT0000999982