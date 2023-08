Wiener Börse (Eröffnung) - ATX startet gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.20 Uhr mit 3.152,93 Punkten nach 3.148,32 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 4,61 Punkten bzw. 0,15 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.597,30 Zählern und damit um 0,14 Prozent oder 2,18 Punkte höher.

Das europäische Umfeld startete uneinheitlich in den Handelstag. Die Vorgaben von der Wall Street fielen positiv aus. Der Datenkalender ist heute gut gefüllt. Den Auftakt gab es bereits in China mit den enttäuschenden Produktions- und Einzelhandelszahlen sowie der überraschenden Zinssenkung, kommentierten die Helaba-Experten.

In Europa richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die ZEW-Umfrage. Am Nachmittag stehen in den USA unter anderem der Empire-State-Index sowie die US-Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an.

Feiertagsbedingt blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen noch ausgesprochen dünn. Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten im Frühhandel Strabag, Lenzing und Rosenbauer, die jeweils gut ein Prozent anzogen.

Auf der Verliererseite fanden sich hingegen die Anteilsscheine von DO & CO mit einem Abschlag von knapp drei Prozent. FACC gaben um gut ein Prozent nach.

Die Indexschwergewichte zeigten sich großteils noch wenig verändert. BAWAG und Wienerberger konnten jeweils Kursgewinne in Höhe von 0,7 Prozent verbuchen.

ger

ISIN AT0000999982