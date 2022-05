Wiener Börse (Eröffnung) - ATX startet schwächer

Die Wiener Börse ist am Freitag schwächer in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 3.318,72 Punkten. Der Aktienhandel am heutigen Fenstertag verlief bisher ruhig, auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor. An anderen Börsen ging es im Frühhandel vorerst nach oben.

Abgaben gab es im Eröffnungshandel vor allem in der Versorgerwerten: Verbund fielen um 1,4 Prozent, EVN ermäßigten sich um 0,8 Prozent. Die Aktien der Stromerzeuger kamen damit aber nur leicht von ihren jüngsten Gewinnen zurück. Vor allem die Verbund-Aktie hatte zuletzt nach der Ankündigung einer Sonderdividende kräftig zugelegt.

Mögliche Impulse für den Handel könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone bringen. Zuletzt hatte das Geldmengenwachstum keinen zusätzlichen monetären Preisdruck signalisiert, schreiben die Analysten der Helaba. "Daran sollten die heute anstehenden Aprilzahlen wenig ändern", so die Experten. Am Nachmittag gibt es in den USA dann Zahlen zu den Konsumausgaben und persönlichen Einnahmen sowie der PCE-Deflator für April.

ISIN AT0000999982