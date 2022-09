Wiener Börse (Eröffnung) - ATX startet tiefer in den September

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag merklich tiefer präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit einem Abschlag von 1,65 Prozent bei 2.850,94 Punkten. Nach einem bereits schwachen Börsenmonat August ist der ATX damit auch tiefrot in den September gestartet. Im Vormonat musste der Leitindex bereits einen Verlust von mehr als vier Prozent hinnehmen.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es am Berichtstag mit den Aktienkursen weiter Richtung Süden. Zinserhöhungserwartungen machen dem Aktienmarkt weiterhin zu schaffen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Aufgrund der rekordhohen Inflation steuern die Notenbanken mit höheren Leitzinsen gegen die Preisentwicklung an und dies werde sich auf die Wirtschaftsentwicklung negativ auswirken und könnte in einer Rezession münden, befürchten die Aktieninvestoren.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Unter den Einzelwerten stand die Palfinger-Aktie mit minus 4,6 Prozent am stärksten unter Verkaufsdruck. Unter den Schwergewichten rutschte die Andritz-Aktie 3,7 Prozent tiefer und Wienerberger bauten ein Minus von 3,4 Prozent. Im Technologiebereich kamen AT&S um 3,2 Prozent zurück.

Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich Erste Group um 1,3 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 0,9 Prozent verbuchen. Auch bei den Aktien der Energieversorger herrschten negative Vorzeichen vor. Verbund-Anteilsscheine ermäßigten sich um 2,1 Prozent und EVN werden um 0,8 Prozent tiefer gehandelt.

ste/mik

ISIN AT0000999982