Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigert sich um 0,42 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte knapp vor 10 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 3.481,06 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,37 Prozent auf 1.751,25 Punkte hinauf.

Konjunkturseitig wurde bekannt, dass die Konsumlaune in Deutschland weiter auf Erholungskurs blieb. Im weiteren Verlauf werden sich die Blicke heute vor allem auf Preisdaten aus den USA richten, wo das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht wird. Überdies werden Zahlen zum persönlichen Einkommen, den Konsumausgaben und den Neubauverkäufen publiziert.

In den Vereinigten Staaten stellt sich die Frage, ob die Marktteilnehmer inzwischen genug an Zinserhöhungen eingepreist hätten, schrieben die Experten der Helaba in der Früh. "Obwohl die Akteure das erwartete Zinshoch immer weiter nach oben geschoben haben, halten sich die Spekulationen, dass die Fed zügig nach dem erreichten Top in den Zinssenkungsmodus wechselt", schrieben die Analysten weiter. Dabei würde nur eine deutliche Eintrübung der wirtschaftlichen Lage die Zinssenkungserwartungen rechtfertigen.

Unter den Einzelwerten standen in der Früh Analysen im Fokus. So haben die Experten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger in Reaktion auf die jüngst vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 von 28,3 auf 34,5 Euro klar angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt. Die Titel steigerten sich um 1,2 Prozent auf 30,0 Euro.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere der Österreichischen Post von 34 auf 35 Euro leicht gesteigert. Gleichzeitig stufte das Institut das Anlagevotum "Accumulate" auf "Hold " ab. Das Wertpapier notierte prozentual unverändert bei 33,5 Euro.

Laut Medienberichten meldete sich überdies Jefferies zur DO&CO zu Wort und hob das Kursziel der Titel von 125 auf 145 Euro an. Die Bewertung lautet "Buy". Die Anteilsscheine des Airline-Caterers zogen um 3,1 Prozent auf 108 Euro hinauf.

ISIN AT0000999982