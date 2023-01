Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigert sich um 0,57 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Zuwächsen präsentiert. Für den heimischen Leitindex ATX ging es um 10.15 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.307,92 Einheiten hinauf. Der ATX Prime steigerte sich um 0,55 Prozent auf 1.659,68 Zähler.

Nachdem am Vortag Inflationszahlen aus den USA den Ton an den internationalen Märkten angegeben hatten, standen am Freitagvormittag Konjunkturdaten aus Deutschland im Vordergrund. So stieg das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging. Für heuer rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession.

Im weiteren Verlauf werden nun Zahlen zur Eurozonen-Industrieproduktion im November für den veröffentlicht. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf am Nachmittag anstehende Stimmungsdaten aus den USA - dort wird das Michigan Sentiment für Jänner publiziert.

Im Vordergrund steht zum Schluss der Woche überdies die in den USA anlaufende Berichtssaison, die mit Quartalszahlen wichtiger Banken eröffnet wird. Unter anderem werden JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America ihre Bücher öffnen.

Unter den Einzelwerten stützte eine Branchenstudie der Deutschen Bank die Aktien der Verbund, die um 1,3 Prozent auf 75,5 Euro zulegten. Im Sektor-Report schraubten die Wertpapieranalysten ihr Kursziel von 77 auf 84 Euro hinauf - das "Hold"-Votum blieb aufrecht.

Mit Blick auf weitere Titel waren die Anteile der CA Immo mit plus 2,8 Prozent nachgefragt. Pierer Mobility steigerten sich um 1,8 Prozent und s Immo um 1,6 Prozent. Dagegen tiefer notierten Marinomed (minus 1,8 Prozent) und Polytec (minus 1,6 Prozent).

sto/spo

ISIN AT0000999982