Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigt um 0,34 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag etwas fester tendiert. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften Rückenwind geliefert haben. Dennoch bleiben Inflations-, Zins- und Rezessionsängste bestehen und könnten sich negativ auf den Handel auswirken, hieß es von Marktbeobachtern.

Der ATX notierte um 9.45 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 2.873,20 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,30 Prozent auf 1.454,64 Zähler.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Notenbankentscheidungen und den damit eingehergehenden Sorgen einer konjunkturellen Abkühlung dürften die diese Woche anstehenden Stimmungsdaten genau beachtet werden. Heute wird am Vormittag das Sentix-Investorenvertrauen veröffentlicht und angesichts eines US-Feiertags um einen Tag verspätet werden auch in den USA Stimmungsdaten veröffentlicht. Wegen des Independence Day bleibt die Wall Street am Montag zudem geschlossen.

Branchenseitig waren in der Früh vor allem die Titel von Ölunternehmen gefragt. So verteuerten sich OMV um 2,7 Prozent, nachdem die Titel am Ende der Vorwoche noch deutlich unter Druck gekommen waren. Die Anteile an Schoeller-Bleckmann steigerten sich um 4,0 Prozent. Zuletzt zeigten sich die Rohölpreise etwas höher, was europaweit bei den Rohstoffwerten für Rückenwind sorgte.

Die wichtigen Bankentitel notierten indes uneinheitlich. Während Erste Group um 0,8 Prozent nachgaben, verteuerten sich Raiffeisen um 0,1 Prozent, ebenso BAWAG.

Schwächer waren indes Palfinger und Strabag. Die Titel der beiden in der Baubranche tätigen Konzerne verloren jeweils 1,6 und 0,9 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982