Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigt um 0,52 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Gewinnen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz nach 9.30 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 2.958,84 Zählern. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,53 Prozent auf 1.495,11 Punkte hinauf.

Vorbörslich waren noch Verluste indiziert worden wegen schwacher Übersee-Vorgaben aus den USA und Asien. Allerdings dürften vor allem die schwer gewichteten Titel der Verbund mit plus 2,2 Prozent auf 108,7 Euro den ATX gestützt haben. Laut Medienberichten meldeten sich die Analysten der Barclays mit einer Studie zur Verbund zu Wort und hoben die Bewertung des Wertpapiers von "Equal Weight" auf "Overweight" an. Das neue Kursziel liegt bei 126 Euro nach zuvor 98 Euro.

Gefragt waren zudem am Vormittag die Aktien der schwer gewichteten Raiffeisen-Bank, die um 2,8 Prozent zulegten. Unter den weiteren Banktiteln waren die Anteile an der Erste Group mit plus 0,8 Prozent gesucht. BAWAG steigerten sich indes um 1,2 Prozent. Aber auch Abgaben wurden bei den Bluechips verzeichnet: So verloren OMV unter anderem wegen zuletzt fallender Ölpreise 1,0 Prozent.

Mit Blick auf heute anstehenden Konjunkturdaten richtet sich der Fokus zum Beginn der Woche auf das ifo-Geschäftsklima aus Deutschland und damit auf das wohl am meisten beachtete Konjunkturbarometer. "Die Vorgaben sind unisono negativ, nachdem die vorläufigen deutschen Einkaufsmanagerindizes mit Rückgängen unter die Wachstumsschwelle enttäuscht hatten", schrieben hierzu die Analysten der Helaba.

Experte Jim Reid von der Deutschen Bank sieht diese Woche vor allem im Zeichen der US-Notenbanksitzung, nachdem in der Vorwoche die Themen Italien-Regierungskrise, europäische Energiesicherheit und EZB-Zinssitzung das Handelsgeschehen regiert haben. Die Federal Reserve wird ihren Zinssatz wohl um 75 Basispunkte erhöhen. Zudem werden BIP-Daten zum zweiten Quartal aufzeigen, ob die USA sich einer technischen Rezession befinden.

sto/spa

ISIN AT0000999982