Wiener Börse (Eröffnung) - ATX tendiert am Vormittag etwas höher

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel leicht fester tendiert. Gegen 9.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 3.035,45 Punkten. Bereits am Vortag hatte der ATX zugelegt, nachdem er zuvor eine viertägige klare Abwärtsbewegung absolviert hatte. Der ATX Prime notierte 0,30 Prozent höher bei 1.532,26 Zählern. Auch mit den Aktienkursen an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach Handelsauftakt nach oben.

Weltweit stehen an den Finanzmärkten am Mittwoch US-Inflationsdaten im Fokus, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Hier wird eine Jahresteuerung bei den Konsumentenpreisen um über acht Prozent erwartet. Die Daten sind vor allem auch mit Blick auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung.

Am heimischen Aktienmarkt gewannen die Aktien der Addiko Bank nach Zahlenvorlage 3,3 Prozent. Das auf Geschäfte in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Geldinstitut hat im ersten Quartal den Gewinn nach Steuern von 5 auf 6,5 Mio. Euro gesteigert und lag damit über den durchschnittlichen Erwartungen der von der APA befragten Analysten.

Die schwerer gewichteten Banken Bawag, Erste Group und Raiffeisen Bank International gaben hingegen zwischen 0,1 Prozent und 1,2 Prozent nach.

Die OMV-Papiere legten 1,5 Prozent auf 46,21 Euro zu. Hier haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel von 68 Euro auf 66 Euro leicht nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Die Anleger hätten mit Bezug auf die OMV-Titel nach dem Beginn des Ukraine-Krieges überreagiert, womit die Analysten die Aktien zur Zeit unterbewertet sehen.

Anteilsscheine von Wienerberger legten um 0,8 Prozent zu. Am Vortag hatte die angekündigte Ausweitung eines Aktienrückkaufprogramms bereits für Kursgewinne von 1,2 Prozent gesorgt.

spo/ste

ISIN AT0000999982