Wiener Börse (Eröffnung) - ATX tritt auf der Stelle

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag wenig verändert präsentiert. Der ATX verlor bis kurz nach 10 Uhr marginale 0,02 Prozent auf 3.319,04 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um geringe 0,03 Prozent auf 1.669,28 Zähler.

Nach gemischten Stimmungsdaten aus Deutschland und Frankreich richteten sich die Blicke im weiteren Verlauf des Vormittags auf Einkaufsmanagerindizes. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - steigerte sich im Jänner das dritte Mal in Folge und zwar um 0,7 Zähler auf 49,7 Punkte. Der Eurozonen-Einkaufsmanagerindex erhöhte sich gar auf über 50 Punkte, womit das Barometer wieder Wachstum signalisierte. In der Früh hatten Helaba-Experten noch mit Hinblick auf "solide" Stimmungszahlen geschrieben, dass mit ihnen einer EZB-Zinserhöhung von 50 Basispunkten in der kommenden Woche nichts im Wege stehen würde.

Unternehmensseitig teilte die Airports Group Europe heute mit, dass das österreichische Wirtschaftsministerium und das National Foreign Direct Investment Screening Office von Malta den Erwerb von rund 9,99 Prozent der Aktien der Flughafen Wien zu einem Preis von 34,00 Euro je Aktie genehmigt haben. Die Airports Group hält bereits 40 Prozent an dem Flughafen, weitere Großaktionäre sind Wien und Niederösterreich. Die Flughafen-Aktie stieg zuletzt um rund ein Prozent auf 34,3 Euro.

Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Titel gewannen Erste Group 0,2 Prozent. Raiffeisen gaben hingegen um klare 0,9 Prozent nach. Bei den Wertpapieren der OMV belief sich das Minus auf 0,3 Prozent. Auch Verbund waren schwächer und zwar um 0,7 Prozent.

Im Immobiliensektor steigerten sich unterdessen s Immo um satte 4,7 Prozent. Immofinanz notierten mit plus 1,1 Prozent. Die beiden Schwester-Unternehmen haben am Vortag bekannt gegeben, eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet zu haben, "die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht".

