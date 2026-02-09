Wiener Börse (Eröffnung) - ATX um 1,05 Prozent höher

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Nach dem positiven Wochenausklang am Freitag dürfte der Wiener Aktienmarkt am Montag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Am Vormittag notierte der ATX mit plus 1,05 Prozent bei 5.725,14 Punkten. Der ATX Prime stieg ebenfalls um 1,04 Prozent auf 2.843,17 Zähler. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ebenfalls aufwärts.

Die neue Woche beginnt mit dem Sentix-Investorenvertrauen. Es ist die erste Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktteilnehmern eines neuen Monats und sie liefert Hinweise darauf, wie die wirtschaftliche Entwicklung eingeschätzt wird. Im Vormonat habe sich der Index verbessert und auch im Februar zeichne sich ein Stimmungsanstieg ab, sagten Helaba-Analysten. Es wäre der dritte Anstieg in Folge und mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden.

Unternehmensseitig steht am Montag wenig am Programm. Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten ihre Kaufempfehlung "Buy" und das Kursziel von 250 Euro für die Aktien der heimischen Do&Co. "Die Positionierung als Premiumanbieter in ihren Endmärkten hat sich für das Unternehmen bewährt, und wir gehen davon aus, dass dies auch weiterhin so bleiben wird.", sagte der Analyst Christoph Greulich. Die Werte von Do&Co stiegen um 0,20 Prozent auf 199 Euro.

Die Kapsch TrafficCom erhielt den Zuschlag für die Errichtung eines Satellitenmautsystems in Litauen. Das Auftragsvolumen beziffert das österreichische Unternehmen mit 13,4 Mio. Euro. Es handelt sich dabei um ein Mautsystem für Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen, wobei die Mautabwicklung über eine Smartphone-App vorgesehen ist und sich nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke richtet, teilte Kapsch TrafficCom am Montag mit. Die Erste Group Research gaben das Kursziel 7 Euro bei "Halten" für die Aktien von Kapsch TrafficCom aus - sie gaben am Vormittag um 1,67 Prozent auf 5,9 Euro nach.

Am Vormittag waren die Aktien von AT&S stark gesucht. Sie legten um 3,17 Prozent zu. Stark waren auch Bankenwerte. Raiffeisen Bank International (RBI) gewann 2,43 Prozent, die Erste Group 2,15 Prozent. Die BAWAG stieg um 1,40 Prozent. Deutlich im Plus zeigten sich auch die Werte von Zumtobel (5,41 Prozent) und von RHI Magnesita (3,68 Prozent).

Für die Aktien der Telekom Austria ging es 1,05 Prozent hinunter, für die Werte der OMV um 0,96 Prozent.

