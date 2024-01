Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,15 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit leichten Abgaben gezeigt. Der ATX verlor kurz nach 10 Uhr um 0,15 Prozent auf 3.432,76 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,13 Prozent auf 1.727,75 Zähler hinab.

Der konjunkturelle Fokus liegt zum Wochenschluss auf Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten, die am Nachmittag erwartet werden. Laut bereits am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt wuchs der private US-Konsum erneut solide, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. Dies werde sich in den heutigen Daten widerspiegeln.

"Druck zu Zinssenkungen dürfte die US-Notenbank angesichts der robusten Werte nicht verspüren. Das gilt auch mit Blick auf die noch erhöhte Inflation. So liegen die PCE-Deflatoren wohl weiterhin klar oberhalb einer Jahresrate von 2 %", so die Helaba weiter.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage zunächst dünn. Zu Wort meldeten sich allerdings Analysten. So hoben die Wertpapierexperten der Berenberg ihr Kursziel für die Aktien der Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 66 auf 67 Euro an. Die "Buy"-Bewertung wurde unterdessen vom Experten Richard Dawson und seinem Team bestätigt. Die Titel steigerten sich im Vormittagshandel um 2,24 Prozent auf 45,60 Euro.

Die Analysten von Erste Group Research haben indes in einer Studie zur Telekom Austria (TKA) ihr "Buy"-Votum auf "Hold" abgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von der zuständigen Expertin Nora Nagy von 8,10 auf 8,70 Euro nach oben revidiert. Die Anteile der TKA verloren 2,11 Prozent auf 7,89 Euro.

Unter den weiteren Einzelwerten gaben die Wertpapiere der Zumtobel um 1,63 Prozent nach. Post sanken um 0,94 Prozent. Gesucht waren neben SBO die Aktien von Mayr-Melnhof mit plus 1,63 Prozent. Semperit stiegen um 1,48 Prozent und s Immo um 1,36 Prozent. Um 1,10 Prozent ging es für die schwer gewichteten Anteile der OMV hinauf.

sto

ISIN AT0000999982