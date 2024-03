Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,22 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX reduzierte sich bis 9.40 Uhr um 0,22 Prozent auf 3.446,21 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse.

Die Aufmerksamkeit gilt laut Helaba-Analysten vor allem der Entscheidung der US-Notenbank am frühen Abend. "Mit einer Veränderung der Leitzinsen wird nicht gerechnet und angesichts der jüngst auf der Oberseite überraschenden Inflationsentwicklung dürfte es eine Gratwanderung für die Fed werden, baldige Lockerungen der Geldpolitik in Aussicht zu stellen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Schoeller-Bleckmann mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters reagierte mit plus 0,5 Prozent. Der SBO-Umsatz kletterte im Jahr 2023 um 16,9 Prozent auf das Rekordniveau von 585,9 Mio. Euro, das EBIT legte von 96,2 auf 102,3 Mio. Euro zu. Die Analysten der Erste Group bewerteten das vorgelegte Zahlenwerk in einer ersten Einschätzung als weitgehend im Rahmen der Erwartungen und stuften die Ergebnis als kursneutral ein. Da SBO bereits im Jänner vorläufige Ergebnisse vorgelegt hatte, brachten die endgültigen Zahlen keine wichtige Überraschungen, hieß es weiter.

Unter den Schwergewichten schwächten sich voestalpine um ein Prozent ab. Die Verbund-Anteilsscheine gaben 0,4 Prozent nach. Auch im Finanzbereich überwogen die negativen Vorzeichen. BAWAG verbilligten sich um 0,7 Prozent und Raiffeisen Bank International kamen um 0,3 Prozent zurück. Bei der Erste Group gab es ein Minus von 0,2 Prozent zu sehen.

Nach Börsenschluss wird zudem das Immobilienunternehmen CA Immo Zahlen für das Jahr 2023 präsentieren. Im Vorfeld tendierten die CA Immo-Titel mit plus 0,2 Prozent.

Lenzing-Papiere erholten sich um weitere 1,9 Prozent, nachdem die Titel des Faserherstellers bereits am Vortag um 6,8 Prozent zugelegt hatten. Am Freitag waren die Aktien nach Ergebnispräsentation mit minus 13 Prozent auf Talfahrt gegangen.

ste/spa

ISIN AT0000999982