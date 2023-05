Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 9.50 Uhr 0,25 Prozent auf 3.123,47 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel eine gebremste Anlegerstimmung zu beobachten.

International steht weiterhin der US-Schuldenstreit im Fokus. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte am Dienstagabend vor einem weltweiten Finanzbeben für den Fall eines Zahlungsausfalls ihres Landes im Streit über die Schuldenobergrenze.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Agrana mit der Vorlage von Ergebnissen ins Blickfeld. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern ist im Geschäftsjahr 2022/23 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat ein Konzernergebnis von 24,7 Mio. Euro und einen Umsatz von 3,63 Mrd. Euro (+25,4 Prozent) erzielt. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass die vorläufigen Ergebnisse damit bestätigt wurden und es somit keine Überraschungen gab bei der Zahlenpräsentation. Die Agrana-Aktie zeigte sich auch unverändert.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um weitere 3,4 Prozent ab. Bereits am Vortag hatten die Titel des Leiterplattenherstellers nach Ergebnissen um 3,2 Prozent an Wert eingebüßt.

Die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International traten noch auf der Stelle. BAWAG verbilligten sich um 0,5 Prozent. OMV-Titel fielen um 0,6 Prozent. Die Papiere des niederösterreichischen Energieversorgers EVN büßten 1,8 Prozent ein.

ISIN AT0000999982