Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,28 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag leichter präsentiert. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.50 Uhr mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 3.537,12 Punkten. An den europäischen Leitbörsen herrschte im Frühhandel hingegen eine freundliche Tendenz vor. Die Überseevorgaben fielen mit Verlusten an der Wall Street und Kursgewinnen in Asien gemischt aus. Vor allem in China und Hongkong hatten starke chinesische Konjunkturnachrichten beflügelt.

Am heimische Aktienmarkt drückten die Verluste der schwergewichteten Banken auf den ATX. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,3 Prozent. Die Titel der Erste Group kamen um 0,4 Prozent zurück, nachdem sie am Vortag in Reaktion auf positive Geschäftsergebnisse um deutliche mehr als fünf Prozent gewonnen hatten. BAWAG-Papiere ermäßigten sich um 0,5 Prozent.

Mit einer Ergebnisvorlage rückte der Flughafen Wien ins Blickfeld der Anleger. Die führende heimische Airport-Gruppe hat sich nach dem Corona-Tief im vergangenen Jahr wirtschaftliche kräftig erholt: Der Nettogewinn stieg von 6,6 Mio. auf 128,1 Mio. Euro, der Umsatz legte um gut 70 Prozent auf 692,7 Mio. Euro zu.

Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass die Zahlen für 2022 sowohl umsatz- als auch ergebnismäßig über den eigenen und den Markterwartungen lagen. Die Ergebnisse zeigten, dass sich der Reise- und Flugverkehr robust von der Corona-Pandemie erholt haben. Die Erste-Experten haben daher eine positive Kursreaktion erwartet. Die Titel der Flughafen-Gruppe gewannen am Vormittag 1,8 Prozent an Höhe.

Im Technologiebereich konnten sich AT&S um 1,4 Prozent steigern. Die Titel des Stromversorger Verbund büßten 2,4 Prozent ein. Bei der OMV-Aktie gab es ein Plus von 0,7 Prozent zu sehen.

