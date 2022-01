Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,29 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit Verlusten präsentiert. Der ATX fiel bis 9.45 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.968,35 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegen die negativen Vorzeichen. Sorgen über die rasante Inflationsentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks stehen an den Finanzmärkten weiterhin im Fokus.

In Österreich sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr durchschnittlich um 2,8 Prozent gestiegen und damit doppelt so stark wie im den vergangenen zwei Jahren. Die Inflation war damit auf dem höchsten Wert seit zehn Jahren. Im Dezember war die Teuerungsrate mit 4,3 Prozent gleich hoch wie im November.

Trotz der zurzeit hohen Inflation in der Eurozone kommt eine rasche Zinswende für die EZB laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde nicht infrage. Die Europäische Zentralbank müsse geldpolitisch nicht so aggressiv vorgehen, wie es die US-Notenbank Fed voraussichtlich tun werde, sagte Lagarde im Radio. "Der Zyklus der wirtschaftlichen Erholung in den USA ist dem in Europa voraus", sagte die Französin.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Unter den Schwergewichten büßten OMV um 1,8 Prozent an Kurswert ein. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 2,1 Prozent verbuchen. Die Titel der Erste Group gewannen hingegen 0,6 Prozent an Wert.

Die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co steigerten sich hingegen um 2,5 Prozent. Die Aktie des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kamen um 2,5 Prozent zurück, nachdem die Anteilsscheine am Vortag noch um mehr als vier Prozent gewonnen hatten.

ste/pma

ISIN AT0000999982