Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX fiel bis 9.50 Uhr um 0,26 Prozent auf 3986,14 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,25 Prozent auf 1.996,38 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach unten. Belastet wurden die Märkte weiter von den Spannungen mit Russland, einer teilweise schwach angelaufenen US-Berichtssaison und den kursierenden Zinserhöhungsängsten.

Erwartet wird, dass die US-Notenbank heuer gleich mit mehreren Zinsschritten der hohen Inflation entgegensteuert. Zuletzt hatten die Renditen von US-Staatsanleihen weiter zugelegt und damit die erwarteten Zinserhöhungen vorweg genommen.

Gut gesucht waren in Wien im Frühhandel Schoeller-Bleckmann und legten 2,60 Prozent zu. Der Ölfeldausrüster hatte am Vortag die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet. Das Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 28 Mio. Euro. Auch die Rohölpreise konnten ihre Rally zuletzt fortsetzen. Der Preis für die Referenzölsorte Brent stieg in der Nacht auf gut 89,0 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2014.

Bei höherem Volumen fest zeigten sich auch Wienerberger-Aktien und stiegen um 1,88 Prozent. Unter den weiteren Gewinnern fanden sich Frequentis mit einem Plus von 2,41 Prozent. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich Lenzing mit einem Minus von 1,50 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Zumtobel mit einem Abschlag von 2,03 Prozent.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Immobilienmarkt bringen. "Bis zuletzt war der Sektor eine Unterstützung für die konjunkturelle Entwicklung", schreiben die Helaba-Analysten. Die aktuellen Werte könnten nun aber eine Abschwächung zeigen.

mik/ste

ISIN AT0000999982